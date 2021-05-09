В Рязани после побега собак из питомника погибли двое животных

В рязанском питомнике в результате побега погибли две собаки. Одну насмерть сбила машина, еще одну загрызли другие, сообщается в группе службы по контролю за безнадзорными животными.

В рязанском питомнике в результате побега погибли две собаки. Одну насмерть сбила машина, еще одну загрызли другие, сообщается в группе службы по контролю за безнадзорными животными.

«Сломали камеры видеонаблюдения, сорвали замок, которым были закрыты ворота передержки изнутри, открыли все вольеры и ворота на улицу! В результате собаки выбежали на Южную окружную! Одну из собак насмерть сбила машина, еще одну загрызли в этой толпе одновременно выпущенных собак! Кто это сделал, знайте, вы преступники! Вы проникли на частную территорию, сломали имущество, подвергли опасности жизни стольких животных, создали аварийную ситуацию на дороге! Это явно сделал человек, не боящийся собак и знающий нашу территорию!» — говорится в сообщении.

Сотрудники добавили, что заявления в полицию уже написали. Напомним, инцидент произошел около 03:00 в ночь на 9 мая. Неизвестные проникли на территорию приюта на «Центролите» и выпустили собак.