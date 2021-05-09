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Из рязанского питомника сбежали 300 собак
Из рязанского питомника, расположенного на территории бывшего завода «Центролит», сбежали около 300 собак. В настоящий момент осталось поймать только пять собак.

Из рязанского питомника, расположенного на территории бывшего завода «Центролит», сбежали около 300 собак. По данным сотрудника питомника МБУ Городской службы по контролю за бездомными животными, в воскресенье, 9 мая в 03:00 была выведена из строя камера видеонаблюдения за собаками. После чего неизвестные открыли вольеры. Собаки выбежали на улицу.

Сотрудники учреждения совместно с привлеченными службами оперативно отловили животных. В настоящий момент осталось поймать только пять собак.

Сотрудники службы и полиции находятся на месте. Проводится проверка.

В результате инцидента погибли две собаки.