В Рязани снова зафиксировали выброс формальдегида в воздух

При появлении химического запаха в воздухе рязанцам посоветовали звонить в МЧС и сообщать о выбросе по телефону +7 (4912)55-00-41 и спрашивать номер заявки.

В Рязани снова зафиксировали выброс формальдегида в воздух. Об этом сообщили активисты «Дышим чистым» в группе «ВКонтакте».

Вечером в среду, 5 мая, в Песочне зафиксировали повышение уровня формальдегида более чем на две единицы предельно допустимой концентрации. Также залповый выброс диоксида серы с 17:30 до 18:35 фиксировался в поселке Мирном.

При появлении химического запаха в воздухе рязанцам посоветовали звонить в МЧС и сообщать о выбросе по телефону +7 (4912)55-00-41 и спрашивать номер заявки.

Ранее в Рязани зафиксировали 34-кратное превышение формальдегида в воздухе.