В Рязани зафиксировали 34-кратное превышение формальдегида в воздухе
Предельно допустимую концентрацию зафиксировали в Песочне.
В Рязани зафиксировали 34-кратное превышение формальдегида в воздухе. Информацию
В понедельник, 3 мая, концентрация формальдегида в Песочне превышала предельно допустимые значения в 33,92 раза. Также датчики зафиксировали превышение показателя сероводорода — в 1,37 раз. В поселке Мирном зарегистрировали залповый выброс сероводорода — утром показатель превышал допустимые нормы в 9,6 раз.
Напомним, ранее экоактивисты направили в Роспотребнадзор коллективную жалобу на тему загрязнения воздуха в городе, которую подписали 1 500 человек.