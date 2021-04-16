В Рязани 1500 человек обратились в Роспотребнадзор из-за выбросов в городе

Рязанцы направили в Роспотребнадзор коллективную жалобу на тему загрязнения воздуха в городе. Уже собрано 1500 подписей.

Рязанцы направили в Роспотребнадзор коллективную жалобу на тему загрязнения воздуха в городе. Уже собрано 1500 подписей. Об этом стало известно в группе «Дышим чистым».

В коллективной жалобе говорится о длительном химическом запахе в Рязани и деревне Турлатово из-за чего у людей ухудшается самочувствие. В обращении указано, что никаких мер по устранению проблемы не принимается. Соответствующий документ направлен руководителю управления Роспотребнадзора Ларисе Сараевой, Рязанскому межрайонному прокурору Волжской природоохранной прокуратуры Алексею Секину и руководителю Роспотребнадзора России Анны Поповой.

По информации организатора группы, собрать подписи для коллективной жалобы удалось оперативно, всего за два дня.

«Благодарим всех вас за активность и сплоченность. Видели и чувствовали вашу настойчивость и желание активно участвовать в процессе сбора подписей и выражать свое несогласие», — говорится в сообщении.

Полный текст документа выложен в группе «Дышим чистым» в соцсети.

Напомним, что 7 апреля рязанцы вновь пожаловались на вонь в городе. По словам очевидцев, неприятный запах снова появился в Песочне.