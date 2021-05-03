В полиции прокомментировали серьезное ДТП в Горроще
Пострадали водитель и 24-летняя пассажирка Chevrolet. Им оказали медпомощь.
В ДТП в Горроще пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло в воскресенье, 2 мая, около 15:22 у дома № 16/37 по улице Черновицкой.
34-летний житель Рязанского района на «Mitsubishi Lancer» при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с Chevrolet Aveo, за рулем которого был 30-летний рязанец. После этого Chevrolet по инерции продолжил движение и врезался в столб.
Пострадали водитель и 24-летняя пассажирка Chevrolet. Им оказали медпомощь.
Ранее появились фото с места ДТП. Момент столкновения попал на видео.