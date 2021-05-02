Момент ДТП в Горроще попал на видео
Момент ДТП в Горроще попал на видео. Запись с видеорегистратора опубликовали в соцсетях.
Момент ДТП в Горроще попал на видео. Запись с видеорегистратора опубликовали в
На кадрах видно, как легковушка на скорости летит через перекресток, задевая другой автомобиль, сбивает ограждение и врезается в столб.
Напомним, авария произошла на перекрестке улиц Черновицкой и Островского в воскресенье, 2 мая, столкнулись Mitsubishi и Chevrolet. После Chevrolet врезался в ограждение. В машине пострадали водитель и пассажирка.