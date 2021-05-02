В Рязани в Горроще произошла серьезная авария с пострадавшими
В Рязани на перекрестке Черновицкой и Островского столкнулись Mitsubishi и Chevrolet. Авария произошла в воскресенье, 2 мая. Пострадали пассажиры.
В Рязани на перекрестке улиц Черновицкой и Островского столкнулись Mitsubishi и Chevrolet. Авария произошла в воскресенье, 2 мая. Как сообщают очевидцы, Mitsubishi двигался со стороны нефтезавода и поворачивал на улицу Островского. Возможно, он не пропустил двигающийся в прямом направлении по улице Черновицкой Chevrolet. В результате столкновения повреждено дорожное ограждение и фонарный столб.
Пострадал пассажир Chevrolet, его госпитализировали с травмами ног. Также пострадала пассажирка, сидящая на переднем сидении.
Предположительно, Chevrolet ехал на очень высокой скорости.
На месте работают сотрудники полиции.
Выясняются официальные подробности случившегося.