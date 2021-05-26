Пойманный в Рязани онанист объяснил свой поступок

Мужчина заявил, что к «нему сама подошла» девочка и он ее обнял. «Я три года не был с женщиной», — отметил извращенец. По его словам, его уже в 13-й раз забирает полиция. «13 повестка… мне тюрьма светит… за хулиганство», — заключил рязанец.

Пойманный в Рязани извращенец объяснил свой поступок. Соответствующий ролик опубликовали во вторник, 25 мая.

Мужчина заявил, что к «нему сама подошла» девочка и он ее обнял. «Я три года не был с женщиной», — отметил извращенец.

По его словам, его уже в 13-й раз забирает полиция. «13 повестка… мне тюрьма светит… за хулиганство», — заключил рязанец.

Напомним, 25 мая, на Московском шоссе задержали онаниста. По предварительной информации, 59-летний мужчина якобы приставал к 11-летней девочке, родителями которой было написано заявление в полицию о его непристойном поведении.