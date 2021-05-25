В Рязани задержали онаниста

По предварительной информации, 59-летнего мужчина якобы приставал к 11-летней девочке, родителями которой было написано заявление в полицию о его непристойном поведении. В Рязани задержали онаниста. Об этом РЗН. инфо сообщили очевидцы. По их словам, мужчина бегал за девочками и просил их обнять.