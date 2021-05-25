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В Рязани задержали онаниста
По предварительной информации, 59-летнего мужчина якобы приставал к 11-летней девочке, родителями которой было написано заявление в полицию о его непристойном поведении. В Рязани задержали онаниста. Об этом РЗН. инфо сообщили очевидцы. По их словам, мужчина бегал за девочками и просил их обнять.

Во вторник, 25 мая, в Рязани на Московском шоссе задержали онаниста. Об этом РЗН. инфо сообщили очевидцы.

По их словам, мужчина бегал за девочками и просил их обнять.

В пресс-службе регионального УМВД подтвердили эту информацию. По предварительной информации, 59-летний мужчина якобы приставал к 11-летней девочке, родителями которой было написано заявление в полицию о его непристойном поведении.

Мужчину доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Проводится проверка.