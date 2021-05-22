Рязанцы возмутились выкорчеванными деревьями в парке в Приокском

В рязанском парке Советско-польского братства по оружию проходят работы по благоустройству. Рязанцев возмутило, что в ходе работ повреждены деревья. Пост с фотографиями опубликован в соцсетях.

В рязанском парке Советско-польского братства по оружию проходят работы по благоустройству. Рязанцев возмутило, что в ходе работ повреждены деревья. Пост с фотографиями опубликован в соцсетях.

«Уважаемая администрация, спасибо, конечно, за благоустройство светом и камерами парка Советско-польского братства по оружию, но! Надеюсь, вы посчитали, сколько деревьев выкорчевали для площадки под технику и у скольких деревьев повреждена корневая система», — написал автор поста.

По словам жительницы города, сейчас парк похож на поле боя. Она выразила надежду, что в бюджете заложены средства на посадку новых деревьев.

Напомним, ранее в «Наташкином» парке расширили траншею и повредили деревья.