В «Наташкином» парке расширили траншею и вновь повредили деревья

Недавно рабочие расширили траншею из-за чего вновь пострадали корни деревьев. Рязанцы, прогуливающиеся по парку, возмущены таким положением дел.

В «Наташкином» парке почти месяц ведутся работы по замене ограждения.

Недавно рабочие расширили траншею из-за чего вновь пострадали корни деревьев. Рязанцы, прогуливающиеся по парку, возмущены таким положением дел.

Они считают, что работы проводятся «варварски».

«Непонятно, зачем они расширили траншею, и сделали это так неаккуратно. Корни деревьев „покромсали“. Сразу нормально ничего сделать не могут, теперь будут бесконечно все раскапывать и перекапывать», — возмутилась горожанка.

Напомним, что еще при подготовке котлована для нового фундамента, рабочие частично повредили корни деревьев и кустарников. Тогда подрядчик рассказал, что ситуация была вынужденной, а экологи подтвердили, что небольшое повреждение боковых корней не отразится на состоянии деревьев.