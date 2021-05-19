Мэр Елена Сорокина публично отчитается перед рязанцами 26 мая

Мэр Елена Сорокина публично ответит на вопросы рязанце. Об этом в среду, 19 мая, во время очередного публичного отчета министров сообщил пресс-секретарь губернатора Денис Арапов. По его словам, отчет пройдет 26 мая в 16 часов в «Точке кипения» (улица Каширина, № 1Б).

Мэр Елена Сорокина публично ответит на вопросы рязанце. Об этом в среду, 19 мая, во время очередного публичного отчета министров сообщил пресс-секретарь губернатора Денис Арапов.

По его словам, отчет пройдет 26 мая в 16 часов в «Точке кипения» (улица Каширина, № 1Б). «Приходите, задавайте свои вопросы, предлагайте свои идеи. Время быть ответственными», — подчеркнул Арапов.

Напомним, рекомендовал Сорокиной публично отчитаться перед рязанцами губернатор Николай Любимов.