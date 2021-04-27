Любимов рекомендовал Сорокиной публично отчитаться перед рязанцами

Он предложил Сорокиной воспользоваться площадкой «Точки кипения», где публично отчитываются областные министры и зампреды правительства.

Николай Любимов рекомендовал мэру Елене Сорокиной вместе с заместителями публично отчитаться перед рязанцами о проделанной работе. Об этом губернатор заявил во вторник, 27 марта, на заседании правительства.

«Считаю что планы власти по решению городских проблем в целом, по развитию экономики и соцсферы нужно до доводить людей: что, когда и в какие сроки намечено сделать. И обязательно ответить за то, что не получилось», — отметил глава региона.

Он предложил Сорокиной воспользоваться площадкой «Точки кипения», где публично отчитываются областные министры и зампреды правительства.

«Думаю Елена Борисовна [Сорокина] поддержит это начинание», — заключил Любимов.