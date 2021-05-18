В МЧС сообщили о сгоревшем кране на рязанской трассе
Сообщение о пожаре поступило в понедельник, 17 мая, в 14:28. На 410 километре М5 загорелся кран.
В пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали подробности пожара на трассе М5 в Рязанской области. Дорогу из-за происшествия перекрыли.
Сообщение о пожаре поступило в понедельник, 17 мая, в 14:28. На 410 километре М5 загорелся кран.
На место выехали один автомобиль, два сотрудника противопожарной службы и машина для подвоза воды.
Огонь повредил кран. Никто не пострадал. Причина уточняется.