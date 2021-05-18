В Рязанской области перекрыли трассу М5 из-за горящего крана
На кадрах горящий кран, который пытается тушить пожарный расчет и стоящая рядом водовозка. Возгорание произошло в Сасовском районе около поворота на Пичкиряево.
В Рязанской области перекрыли трассу М5 из-за горящего крана. Во вторник, 18 мая, соответствующее видео опубликовали очевидцы.
На кадрах горящий кран, который пытается тушить пожарный расчет и стоящая рядом водовозка. Возгорание произошло в Сасовском районе около поворота на Пичкиряево.
В МЧС рассказали подробности.