На мосту через Оку в Рязани образовалась пробка

На мосту через Оку в Рязани образовалась пробка. Об этом во вторник, 18 мая, РЗН. инфо сообщили очевидцы. По их словам, одну из полос движения в сторону Солотчи перекрыла машина ГИБДД. Согласно сервису «Яндекс. Карты» пробка начинается от поста ДПС.

На мосту через Оку в Рязани образовалась пробка. Об этом во вторник, 18 мая, РЗН. инфо сообщили очевидцы.

По их словам, одну из полос движения в сторону Солотчи перекрыла машина ГИБДД. Согласно сервису «Яндекс. Карты» пробка начинается от поста ДПС.

Ранее рязанцев предупредили о работах по отбору проб асфальта для проведения судебных экспертиз. Напомним, минтранс до сих пор не принял реконструкцию моста через Оку у подрядчика и судится с ним.