Рязанских водителей предупредили о работах на Солотчинском мосту

В связи с работами по отбору проб в рамках судебных экспертиз движение по Солотчинскому мосту может быть затруднено.

Рязанских водителей предупредили о работах на Солотчинском мосту. Об этом сообщает региональная «Дирекция дорог Рязанской области».

С 17 по 20 мая 2021 года движение по Солотчинскому мосту через Оку может быть затруднено. Причина — работы по отбору проб в рамках судебных экспертиз.

Рязанцев попросили учитывать эту информацию при планировании маршрута.

Как стало известно РЗН. инфо, к 16:00 понедельника, 17 мая, работы по отбору проб асфальта уже начались.