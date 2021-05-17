Рязанская прокуратура выразила соболезнования семье Светланы Евликовой

«Коллектив прокуратуры области выражает искренние соболезнования ее родным и близким», — говорится в тексте некролога.

Рязанская прокуратура выразила соболезнования семье Светланы Евликовой. Некролог опубликовали на сайте ведомства.

«Коллектив прокуратуры области выражает искренние соболезнования ее родным и близким», — говорится в тексте некролога.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Рязанской области младший советник юстиции Светлана Евликова покончила с собой.