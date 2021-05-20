Главу Рязанского областного фонда соцподдержки населения заключили под стражу

По мнению органов предварительного следствия, осенью 2019 года президент фонда «оказал влияние на членов Совета фонда», из-за чего на заседании одобрили договор с ООО «Г.у.» на поставку оборудования для котельной комплекса «Сосновый бор». Отмечается, что 100% доля в уставном капитале которого принадлежит фонду, на сумму 22 870 028,21 рубля.

Главу Рязанского областного фонда соцподдержки населения заключили под стражу. Об этом сообщил сайт Советского районного суда.

По мнению органов предварительного следствия, осенью 2019 года президент фонда «оказал влияние на членов Совета фонда», из-за чего на заседании одобрили договор с ООО «Г.у.» на поставку оборудования для котельной комплекса «Сосновый бор». Отмечается, что 100% доля в уставном капитале которого принадлежит фонду, на сумму 22 870 028,21 рубля.

По предварительной договоренности директор ООО «Г.у.» согласился вернуть руководству Фонда часть денег от общей суммы контракта в размере 3 400 000 рублей после договора на поставку газового оборудования в качестве вознаграждения за заключение данной сделки.

В октябре сумму передали через посредника в качестве коммерческого подкупа.

После возбуждения уголовного дела подозреваемый сообщил ложные сведения о том, где он проживает и находится. До задержания он был в розыске. Его решили заключить под стражу на 1 месяц 26 дней.

Постановление не вступило в законную силу.