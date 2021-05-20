Главу Рязанского областного фонда соцподдержки населения заключили под стражу. Об этом сообщил
По мнению органов предварительного следствия, осенью 2019 года президент фонда «оказал влияние на членов Совета фонда», из-за чего на заседании одобрили договор с ООО «Г.у.» на поставку оборудования для котельной комплекса «Сосновый бор». Отмечается, что 100% доля в уставном капитале которого принадлежит фонду, на сумму 22 870 028,21 рубля.
По предварительной договоренности директор ООО «Г.у.» согласился вернуть руководству Фонда часть денег от общей суммы контракта в размере 3 400 000 рублей после договора на поставку газового оборудования в качестве вознаграждения за заключение данной сделки.
В октябре сумму передали через посредника в качестве коммерческого подкупа.
После возбуждения уголовного дела подозреваемый сообщил ложные сведения о том, где он проживает и находится. До задержания он был в розыске. Его решили заключить под стражу на 1 месяц 26 дней.
Постановление не вступило в законную силу.