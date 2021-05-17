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Фоторепортаж: в Рязани прошел дрифт-чемпионат «RDS Запад»
На трассе Atron International Circuit встретились больше полусотни сильнейших гонщиков страны. В субботу с помощью одиночных квалификационных заездов судьи отобрали 32 лучших пилота, которые продолжили борьбу в парных заездах на следующий день. В воскресенье прошел парад пилотов, а затем парные заезды топ-32, топ-16, топ-8 и финал.

В минувшие выходные, 15-16 мая, в Рязани прошли соревнования Российской дрифт-серии — первый этап чемпионата «RDS Запад 2021».

На трассе Atron International Circuit встретились больше полусотни сильнейших гонщиков страны.

Чемпионат судили всемирно известные пилоты. В субботу с помощью одиночных квалификационных заездов судьи отобрали 32 лучших пилота, которые продолжили борьбу в парных заездах на следующий день. В воскресенье прошел парад пилотов, а затем парные заезды топ-32, топ-16, топ-8 и финал.

Результаты чемпионата можно посмотреть по ссылке.