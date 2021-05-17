Фоторепортаж: в Рязани прошел дрифт-чемпионат «RDS Запад»

На трассе Atron International Circuit встретились больше полусотни сильнейших гонщиков страны. В субботу с помощью одиночных квалификационных заездов судьи отобрали 32 лучших пилота, которые продолжили борьбу в парных заездах на следующий день. В воскресенье прошел парад пилотов, а затем парные заезды топ-32, топ-16, топ-8 и финал.