Дрифт-чемпионат в Рязани будут судить всемирно известные пилоты
Соревнования пройдут на трассе Atron International Circuit 15-16 мая. В первом этапе сезона-2021 поучаствует вся «классика» дрифта: множество BMW, разнообразные Nissan, Toyota, Mazda, ВАЗ и ГАЗ.
Дрифт-чемпионат «RDS Запад» в Рязани будут судить всемирно известные пилоты. Об этом сообщили организаторы.
Судьи первого этапа RDS «Запад-2021»:
- Дмитрий Добровольский (Россия) — председатель комитета РАФ по дрифту, член рабочей комиссии FIA по дрифту. Руководитель Российской дрифт-серии. Мастер спорта России по автоспорту, многократный призер Кубка России по кольцевым гонкам.
- Джеймс Дин (Ирландия) — пилот команды AIMOL RACING, участник RDS GP 2021. Семикратный чемпион Drift Masters European Championship. Трехкратный чемпион Formula Drift USA.
- Чарльз НГ (Китай/Гонконг) — пилот команды AIMOL RACING, участник RDS GP 2019-2021. Серебряный призер RDS GP 2019. Чемпион DC 2018. Серебряный призер D1GP 2017.
Напомним, соревнования пройдут на трассе Atron International Circuit 15-16 мая.