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Дрифт-чемпионат в Рязани будут судить всемирно известные пилоты
Соревнования пройдут на трассе Atron International Circuit 15-16 мая. В первом этапе сезона-2021 поучаствует вся «классика» дрифта: множество BMW, разнообразные Nissan, Toyota, Mazda, ВАЗ и ГАЗ.

Дрифт-чемпионат «RDS Запад» в Рязани будут судить всемирно известные пилоты. Об этом сообщили организаторы.

Судьи первого этапа RDS «Запад-2021»:

  • Дмитрий Добровольский (Россия) — председатель комитета РАФ по дрифту, член рабочей комиссии FIA по дрифту. Руководитель Российской дрифт-серии. Мастер спорта России по автоспорту, многократный призер Кубка России по кольцевым гонкам.
  • Джеймс Дин (Ирландия) — пилот команды AIMOL RACING, участник RDS GP 2021. Семикратный чемпион Drift Masters European Championship. Трехкратный чемпион Formula Drift USA.
  • Чарльз НГ (Китай/Гонконг) — пилот команды AIMOL RACING, участник RDS GP 2019-2021. Серебряный призер RDS GP 2019. Чемпион DC 2018. Серебряный призер D1GP 2017.

Напомним, соревнования пройдут на трассе Atron International Circuit 15-16 мая.