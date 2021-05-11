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В Рязани пройдет дрифт-чемпионат «RDS Запад»
Соревнования продлятся два дня: в субботу с помощью одиночных квалификационных заездов судьи отберут 32 лучших пилота, которые продолжат борьбу в парных заездах на следующий день. В воскресенье состоится парад пилотов, а затем парные заезды топ-32, топ-16, топ-8 и финал.

15-16 мая в Рязани состоятся соревнования Российской дрифт-серии — первый этап чемпионата «RDS Запад 2021».

На трассе Atron International Circuit встретятся больше полусотни сильнейших гонщиков нашей страны.

Соревнования продлятся два дня: в субботу с помощью одиночных квалификационных заездов судьи отберут 32 лучших пилота, которые продолжат борьбу в парных заездах на следующий день. В воскресенье состоится парад пилотов, а затем парные заезды топ-32, топ-16, топ-8 и финал.

Кроме заездов, гости смогут рассмотреть автомобили и их подготовку к гонке, сфотографироваться с пилотами и взять автографы. Вход в парк сервиса доступен по всем категориям билетов!

В первом этапе сезона-2021 поучаствует вся «классика» дрифта: множество BMW, разнообразные Nissan, Toyota, Mazda, ВАЗ и ГАЗ.

«С каждым годом автомобили становятся все красивее: ливреи, фирменные цвета, персонажи, единый стиль команд… Впрочем, приходите 15-16 мая на Atron International Circuit — и вы все увидите сами», — рассказали организаторы.

В этом году зрителям доступны билеты на квалификацию (суббота) и парные заезды (воскресенье). Дети до 7 лет проходят на соревнования бесплатно, в сопровождении взрослых. Выбрать и купить билет можно на сайте.

На все вопросы ответят в службе зрительских сервисов: info@rds-west.com

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