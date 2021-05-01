Водитель грузовика рассказал о смертельном ДТП на Ставрополье

Водитель грузовика, попавшего 30 апреля в ДТП на Ставрополье, в котором погибли пять детей, рассказал об аварии. По его словам, он не видел машину, которая столкнулась с ним при обгоне.

Водитель грузовика, попавшего 30 апреля в ДТП на Ставрополье, в котором погибли пять детей, рассказал об аварии. По его словам, он не видел машину, которая столкнулась с ним при обгоне. Об этом сообщает телеканал « 360 ».

«Выскочили паровозиком — один, а потом второй выскочил. Первого я пропустил, а второго просто не видно было. Вторая машина — это „девятка“. Он же ударился в колесо, там все вывернуло — и грузовик стал неуправляемым и начал переворачиваться», — вспомнил он.

Мужчина отметил, что во время столкновения у него не было времени на маневр. Он добавил, что после аварии находился в шоковом состоянии.

Как рассказала мать одной из баскетболисток спортшколы, подобные поездки для спортсменок организовывали регулярно, сообщает V1.ru .

«Сколько раз выезжали на соревнования, но на микроавтобусе-маршрутке впервые поехали. Очень хотели выступить на турнире, а добраться иначе было не на чем. Тогда никто особо не задумывался. Думали, что нормально и хорошо доедут, а сейчас вот какая беда вышл», — отметила женщина.

Также сайт сообщает, что попавший в ДТП автобус из Волгограда не был предназначен для перевозки детей. Также, по сведениям полиции, в его конструкцию были внесены несогласованные изменения. Проверяющие выяснили, что путевой лист на перевозку детей не выдавался, а имя перевозчика не значится в списке лицензий, выданных для перевозки пассажиров автотранспортом.

Напомним, в ДТП в Ставропольском крае погибли пять детей. Опубликовано видео момента столкновения.