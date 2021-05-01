Опубликовано видео момента смертельного ДТП в Ставропольском крае
Видео момента ДТП с микроавтобусом на Ставрополье, в котором погибли пять несовершеннолетних спортсменок из детской баскетбольной команды, опубликовал канал Life Shot.
Видео момента ДТП с микроавтобусом на Ставрополье, в котором погибли пять несовершеннолетних спортсменок из детской баскетбольной команды, опубликовал канал Life Shot.
По информации канала, задержан водитель микроавтобуса, который перевозил детскую баскетбольную команду. Также задержаны водитель «девятки» и директор спортшколы олимпийского резерва № 2, откуда были все пять погибших и восемь пострадавших в аварии девочек.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил 3 мая днем траура.
Напомним, 30 апреля в 16:40 на 535-м километре дороги «Астрахань — Ставрополь» столкнулись микроавтобус и «КамАЗ». В микроавтобусе была баскетбольная команда, ехавшая на соревнования из Волгограда в Черкесск. Пять детей погибли, пострадали 16 человек.