Шестеро детей погибли в ДТП в Ставропольском крае
В 16:40 на 535-м километре дороги «Астрахань — Ставрополь» столкнулись микроавтобуса и «КамАЗ». В микроавтобусе была баскетбольная команда, ехавшая на соревнования из Волгограда в Черкесск.
В ДТП в Ставропольском крае погибли шесть детей. Об этом передает
В 16:40 на 535-м километре дороги «Астрахань — Ставрополь» столкнулись микроавтобуса и «КамАЗ». В микроавтобусе была баскетбольная команда, ехавшая на соревнования из Волгограда в Черкесск. Всего в нем ехали 18 пассажиров: 14 детей и четверо сопровождавших.
Шестеро детей погибли, пострадали 12, среди них восемь несовершеннолетних.