Убитые дороги и транспортный коллапс: команда Караулова анонсировала выпуск ролика про Рязань

С гостями из столицы пообщались автомобилисты, пассажиры общественного транспорта и активисты, которые раскритиковали плохую работу рязанских властей по уборке города, ремонту дорог и решению других коммунальных проблем. До этого Караулов пристально следил за тем, что происходит в Рязани.

Команда Караулова анонсировала выпуск видеоролика про Рязань. Съемочная группа российского журналиста Андрея Караулова 30 и 31 марта посетила Рязань, чтобы снять материал сразу о нескольких серьезных проблемах города.

С гостями из столицы пообщались автомобилисты, пассажиры общественного транспорта и активисты, которые раскритиковали плохую работу рязанских властей по уборке города, ремонту дорог и решению других коммунальных проблем.

Напомним, что до этого Караулов пристально следил за тем, что происходит в Рязани и рассказывал в своих роликах о завышенных, по его мнению, ценах МУП РМПТС на тепло для населения, увольнениях чиновников и деятельности выходцев из Ростова-на-Дону: бывшего вице-губернатора области Игоря Грекова и бывшего вице-мэра Рязани Владимира Бурмистрова.

Во время своего приезда в Рязань московские журналисты познакомились с убитыми дорогами на Касимовском шоссе, улице Юбилейной, Крупской и Народном бульваре. Они пообщались с администратором сообщества ВКонтакте «Подслушано у водителей Рязани» (ПУВР) Григорием Парублевым. Он рассказал, что проезд по большинству рязанских дорог опасен для кошелька водителей. И дело не только в регулярном ремонте подвески.

«Невозможно объехать ямы, не нарушая правила дорожного движения», — отметил он. Также общественник провел для московских журналистов экскурсию, показав, в каком состоянии находятся участки, где всего несколько месяцев назад проходил ямочный ремонт. Спойлер: итог неприятно удивил гостей из столицы. Журналисты побывали на конечных остановках общественного транспорта. Например, в Семчино.

В сюжете горожане пожаловались съемочной группе на общественный транспорт, который, по их словам, часами не приходит на остановки. Люди посетовали, что на остановках «Дом Художника» и «Улица Зубковой» маршрутки часто пролетают мимо, под завязку забитые пассажирами.

В подтверждение слов рязанца, переполненная маршрутка проехала мимо остановки. Горожане возмущались, что пешком дойти до дома еще сложнее, чем доехать на общественном транспорте. Не на каждой рязанской улице есть тротуар и часто их путь пролегает по бездорожью. Одна из жительниц города обратилась к журналистам с мольбой, чтобы они помогли решить проблему с грязью и мусором в Рязани.

«Уже невыносимо, город в такой грязи! Где и когда такое видано? Ни в одном даже районном центре сейчас нет, столько грязи, как в Рязани», — возмутилась женщина. Местные жители поделились проблемами, которые им доставляет бездействие управляющих компаний. Добиться уборки дворов и косметического ремонта подъездов приходиться только со скандалом. Но этот способ не всегда срабатывает.

«Ни инспекция, ни прокуратура никакой помощи нам не оказывают», — отметили жильцы нескольких домов в Роще.

Интервью съемочной группе дал и рязанский депутат гордумы Алексей Захаров, который затронул тему о «замороженном» ремонте моста через Лыбедский бульвар, объездной дороге, которую власти должным образом не привели в порядок и планомерном уничтожении муниципального транспорта.

Планируется, что репортаж об острых проблемах в Рязани выйдет на YouTube-канале Андрея Караулова в середине апреля.