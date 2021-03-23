Владимир Бурмистров уволился

Ранее губернатор неоднократно жестко критиковал работу рязанских чиновников, отвечающих за ремонт дорог. По словам главы администрации, ей пришлось принять трудное кадровое решение.

Заместитель главы администрации Рязани Владимир Бурмистров уволился. Об этом во вторник, 23 марта, сообщила мэр Елена Сорокина.

Ранее губернатор неоднократно жестко критиковал работу рязанских чиновников, отвечающих за ремонт дорог. По словам главы администрации, ей пришлось принять трудное кадровое решение.

«Состоялся разговор с Владимиром Бурмистровым. Пришли к взаимному выводу о том, что Владимир Сергеевич уходит с занимаемой должности по собственному желанию. Отношусь с большим уважением к его осознанному, честному выбору и мужскому поступку. Благодарю его за работу!» — написала Сорокина.