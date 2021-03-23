\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 23
-1°
Срд, 24
-1°
Чтв, 25
ЦБ USD 75.36 0.75 24/03
ЦБ EUR 89.77 1.11 24/03
Нал. USD 75.30 / 77.00 14:35
Нал. EUR 89.50 / 90.70 14:35
Новости
Коронавирус
Публикации
Президент прививается. А как рязанцы? Цифры, факты и мнения
От коронавирусной пандемии устали все. Всем хочется, чт...
5 часов назад
2 909
Зажигает огни. Рязанский цирк вновь открыл двери после годового переры...
После года вынужденного перерыва Рязанский цирк снова о...
19 марта 19:51
3 733
Одни убытки. Дотянет ли рязанский общепит до отмены ковидных ограничен...
Предприниматели продолжают из последних сил бороться за...
19 марта 14:00
6 575
Определились финалисты десятого сезона рязанской НХЛ. Обзор полуфинало...
В первом полуфинальном матче в упорной борьбе рязанский...
15 марта 11:47
7 750
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Владимир Бурмистров уволился
Ранее губернатор неоднократно жестко критиковал работу рязанских чиновников, отвечающих за ремонт дорог. По словам главы администрации, ей пришлось принять трудное кадровое решение.

Заместитель главы администрации Рязани Владимир Бурмистров уволился. Об этом во вторник, 23 марта, сообщила мэр Елена Сорокина.

Ранее губернатор неоднократно жестко критиковал работу рязанских чиновников, отвечающих за ремонт дорог. По словам главы администрации, ей пришлось принять трудное кадровое решение.

«Состоялся разговор с Владимиром Бурмистровым. Пришли к взаимному выводу о том, что Владимир Сергеевич уходит с занимаемой должности по собственному желанию. Отношусь с большим уважением к его осознанному, честному выбору и мужскому поступку. Благодарю его за работу!» — написала Сорокина.