Мэрия отказала РЗН. инфо в интервью с директором закрывающегося городского приюта для бездомных животных

Редакция обратилась в администрацию с просьбой пообщаться с руководителем приюта Мариной Селезневой. В ответе мэрия без объяснения причин отказала в общении с ней, хотя зоозащитница была готова дать интервью журналистам.

В начале марта стало известно, что рязанская «Городская служба по контролю за безнадзорными животными» сократила штат. Выяснилось, что мэрия решила найти новую организацию, которая будет заниматься отловом четвероногих вместо действующей. Проведение электронных торгов по ее поиску она публиковала на портале госзакупок.

Ранее среди общественности нареканий к работе приюта не было, поэтому решение городских властей вызвало вопросы у жителей города.

Редакция обратилась в администрацию с просьбой пообщаться с руководителем приюта Мариной Селезневой. В ответе мэрия без объяснения причин отказала в общении с ней, хотя зоозащитница была готова дать интервью журналистам.

По информации СМИ (КП), пока мэрия ведет торги по определению организации, которая будет заниматься отловом бездомных животных, она заключила временный договор с индивидуальным сасовским предпринимателем. По его словам, отловленных животных из Рязани будут перевозить в сасовский приют и пристраивать в добрые руки.

Недавно рязанские зоозащитники побывали в этом приюте и опубликовали шокирующие фотографии содержания животных.