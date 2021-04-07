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Жену владельца приюта в Сасове довели до сердечного приступа жалобы зоозащитников
В приюте проводит проверку ГУ ветеринарии и по выявленным нарушениям выдадут предписания. Зоозащитников по этому поводу пригласил на личную встречу зампред областного правительства Дмитрий Филиппов.

Жену владельца приюта в Сасове довели до сердечного приступа жалобы зоозащитников. Об этом в среду, 7 апреля, заявил зампред областного правительства Дмитрий Филиппов во время публичного отчета.

«Я просил бы общественников, зоозащитников, находящихся в Сасове, которые довели до сердечного приступа супругу владельца приюта и не дают ему работать… я очень прошу… давайте не есть друг друга. Ничего плохого в этом приюте для животных нет. Это единственный приют, способный выполнять поставленную задачу», — отметил Филиппов.

Он подчеркнул, что в приюте проводит проверку ГУ ветеринарии и по выявленным нарушениям выдадут предписания. Также зампред пригласил зоозащитников на личную встречу.

«Приезжайте. Готов я приехать, но не надо сжирать людей», — заключил политик.

Напомним, владелец приюта в Сасове Андрей Илюшеня стал победителем тендера на отлов собак в Рязани. Зоозащитники посетили приют и пожаловались на его условия в соцсетях. После этого приют временно приостановил работу.