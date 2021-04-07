Рязанцы вновь пожаловались на вонь в городе

По словам очевидцев, неприятный запах снова появился в Песочне.

Рязанцы вновь пожаловались на вонь в городе. Информация появилась в соцсетях в среду, 7 апреля. По словам очевидцев, неприятный запах снова появился в Песочне.

«Сколько можно жаловаться впустую? А давайте напишем коллективное письмо в администрацию президента», — предлагает автор.

Напомним, в начале недели в Рязани обнаружили превышение допустимой концентрации сероводорода в воздухе в 6,8 раз.