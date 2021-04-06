В рязанском воздухе снова выявили превышение сероводорода

В понедельник, 5 апреля, в Октябрьском районе Рязани проверили качество воздуха. Пробы городская лаборатория отобрала около дома №3 по улице Загородной.

В понедельник, 5 апреля, в Октябрьском районе Рязани проверили качество воздуха. Пробы городская лаборатория отобрала около дома №3 по улице Загородной.

Как сообщили в мэрии, результаты анализов показали, что в 21:40 в воздухе было в 6,8 раза превышена допустимая концентрация сероводорода.