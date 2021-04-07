Комиссия не приняла решение о строительстве многоэтажек около ТЦ «Виктория плаза»

Заключение, в котором проект остался без оценки, опубликовали в среду, 7 апреля. В документе отмечается, что большинство участников публичных слушаний вопрос о строительстве трех домов отклонило, а о возведении еще одного — поддержала. Окончательное решение по вопросу примет мэрия. Напомним, в границах улиц Малое шоссе, Кооперативный переулок и Цветной бульвар в Рязани планируют построить четыре дома 9-10 этажей.

Комиссия по публичным слушаниям не стала принимать решение о строительстве четырех многоэтажек около ТЦ «Виктория плаза». Заключение, в котором проект остался без оценки, опубликовали в среду, 7 апреля.

В документе отмечается, что большинство участников публичных слушаний вопрос о строительстве трех домов отклонило, а о возведении еще одного — поддержало. Окончательное решение по вопросу примет мэрия.

Напомним, в границах улиц Малое шоссе, Кооперативный переулок и Цветной бульвар в Рязани планируют построить четыре дома 9-10 этажей. На публичных слушаниях собственники ветхих домов поддержали проект, а жители соседних многоэтажек выступили против.