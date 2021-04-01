«Будем друг другу в окна смотреть». В Рязани бурно прошли слушания о застройке Цветного бульвара

В четверг, 1 апреля, прошли публичные слушания, на которых обсудили застройку Цветного бульвара. Здесь, в границах улиц Малое шоссе, Кооперативный переулок и Цветной бульвар, планируется возвести четыре многоэтажки.

В четверг, 1 апреля, прошли публичные слушания, на которых обсудили застройку Цветного бульвара. Здесь, в границах улиц Малое шоссе, Кооперативный переулок и Цветной бульвар, планируется возвести четыре многоэтажки. На собрании присутствовали порядка 50 человек, из них 28 официально зарегистрировались.

О проекте планировки территории рассказал представитель застройщика ООО «Цветной бульвар» Виталий Черных. «Цель проекта — формирование комфортной безопасной городской среды, придание ей эстетичности. Улица Малое шоссе — это фактически въездные ворота города, она несет определенную представительскую функцию. Люди, которые прибывают на вокзал Рязань-1, проходят через нее на нашу основную трассу — Первомайский проспект. Архитектурные решения в зоне застройки будут разработаны таким образом, чтобы у всех создалось впечатление, что это лицо города», — сообщил Черных.

Представитель застройщика отметил, что новые дома будут возводиться в едином архитектурном стиле с применением экологически безопасных и технологичных материалов.

По словам Черных, все нормы по озеленению и благоустройству прилегающей территории будут соблюдены. Проектом предусмотрена прокладка новых коммуникаций, строительство трансформаторной подстанции для обеспечения электроснабжения и паркинга на 240 машино-мест, а также реконструкция дорожной сети.

Архитектор ООО «Гражданпроект» Марина Талалина сообщила, что основанием для разработки проекта является договор о развитии застроенной территории и постановление администрации Рязани 2012 года. Она рассказала, что в зоне застройки ограничена высотность, поэтому новые дома будут не более чем в десять этажей. «Основные параметры проекта соответствуют правилам землепользования и застройки города Рязани», — подчеркнула Талалина.

Присутствующие на собрании жители близлежащих многоэтажек в категоричной форме высказались против застройки. «Будем друг другу в окна смотреть! Ни солнца, ни воздуха! Комфорт существующих домов будет нарушен полностью! Там внутри и так дома напиханы друг на дружке. Эта улица называется Цветной бульвар. Что такое бульвар? Это территория, подразумевающая парк, место для отдыха. Рязань была первая по озеленению в РСФСР! А сейчас?! Что мы творим?!» — возмутилась жительница одной из многоэтажек.

Рязанцы приводили такие контраргументы, как дополнительная нагрузка на детские сады № 10 и №33 и школы №13 и №39, которые и так работают в две смены, а также грядущий транспортный коллапс.

В свою очередь собственники ветхих домов по улице Цветной бульвар поддержали проект застройки и выразили готовность продать свою землю. Предполагается, что строительство будет постепенным, оно начнется с исследования культурного слоя бывшей на этом месте Троицкой слободы, а первый дом вдоль Малого шоссе появиться не ранее 2023 года.