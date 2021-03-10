Около ТЦ «Виктория плаза» планируют построить четыре многоэтажки

Речь идет об участке в границах улиц: Малое шоссе, Кооперативный переулок и Цветной бульвар. На территории планируют возвести девятиэтажный дом с пристроенными нежилыми помещениями, а также три десятиэтажки. У каждого дома появится подземная парковка. В общей сложности оборудуют 232 машино-места.

Около ТЦ «Виктория плаза» планируют построить четыре многоэтажки. Об этом сообщает сайт мэрии.

Речь идет об участке в границах улиц: Малое шоссе, Кооперативный переулок и Цветной бульвар. На территории планируют возвести девятиэтажный дом с пристроенными нежилыми помещениями, а также три десятиэтажки. У каждого дома появится подземная парковка. В общей сложности оборудуют 232 машино-места.

Проект планировки территории планируют обсудить на публичных слушаниях. Они пройдут 1 апреля, в административном здании № 107 на улице Введенской, в кабинете № 219. Начало в 18 часов.

Ранее для строительства одной из высоток изменяли генплан города.