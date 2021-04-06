Жертва скопинского маньяка получила госзащиту
Защиту также получила семья рязанки. Ранее заявление на госзащиту предлагал написать руководитель регионального СУ СКР Владимир Никешкин.
Бывшая пленница скопинского маньяка Екатерина Мартынова и ее семья получила госзащиту. Об этом передает
«Госзащита предоставлена мне, моим детям и мужу. Какие именно меры, сказать не могу — гостайна», — рассказала она.
Ранее заявление на госзащиту рязанке предлагал написать руководитель регионального СУ СКР Владимир Никешкин.
Также председатель СК РФ Александр Бастрыкин 23 марта поручил организовать проверку высказываний в Мохова, который дал интервью Ксении Собчак.