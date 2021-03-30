Бывшая пленница скопинского маньяка написала на него заявление в СК

Девушка сообщила, что хочет добиться нового уголовного дела в отношении Мохова либо ограничить его публичные высказывания и активность в социальных сетях. Руководитель регионального СУ СКР побеседовал с Мартыновой и предложил ей написать заявление на госзащиту.

Бывшая пленница Виктора Мохова, известного как скопинский маньяк, написала на него заявление в Следственный комитет. Об этом передает ТАСС .

Девушка сообщила, что хочет добиться нового уголовного дела в отношении Мохова либо ограничить его публичные высказывания и активность в социальных сетях.

«Получается у него нет никаких рамок, что говорить, что делать — он может говорить, что хочет встретиться со мной», — сказала собеседница агентства. Она пояснила, что Мохов попытался добавить ее в друзья в социальной сети «ВКонтакте».

18 марта руководитель регионального СУ СКР Владимир Никешкин побеседовал с Мартыновой и предложил ей написать заявление на госзащиту.

«В заявлении есть некоторые моменты, что конкретно мне нужно по мерам защиты», — пояснила Мартынова.

Отметим, Мохов шесть лет будет под надзором полиции. В течение этого времени он не сможет покидать пределы Скопинского района, посещать массовые мероприятия и выходить из дома после 22:00.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин 23 марта поручил организовать проверку высказываний в Мохова, который дал интервью Ксении Собчак. В нем он рассуждал о судьбе своих бывших жертв.

Напомним, Виктор Мохов держал в заточении в бункере в Скопине двух девушек почти четыре года. Одна из них родила от мужчины трех детей. Два раза роды прошли в бункере, третий ребенок родился на свободе мертвым. Пленницы спаслись, когда Мохов привел их к себе в дом, чтобы познакомить с девушкой, снимавшей у него комнату. Подругам удалось передать ей записку, в которой они рассказали обо всем и попросили незнакомку обратиться в милицию. Их нашли в 2004 году — спустя 3 года и 7 месяцев после заточения в бункере.