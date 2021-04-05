Полиция планирует запретить скопинскому маньяку общаться со СМИ

Правоохранители попросили суд запретить Мохову общаться со СМИ, обязать его являться в отдел РОВД четыре раза вместо установленных двух. Ходатайство рассмотрят во вторник, 6 апреля.

Полиция намерена запретить скопинскому маньяку Виктору Мохову общаться со СМИ. Об этом пишет « МК в Рязани ».

Правоохранители попросили суд запретить Мохову общаться со СМИ, обязать его являться в отдел РОВД четыре раза вместо установленных двух.

Ходатайство рассмотрят во вторник, 6 апреля.

Ранее Мохова оштрафовали за нарушение административного надзора.

Напомним, Мохов, которого освободили в начале марта 2021 года, шесть лет будет под административным надзором. Он не может без разрешения покидать Скопинский район, посещать массовые мероприятия и выходить из дома после 22:00.