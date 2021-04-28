Следователи считают, что пропавшую 15-летнюю рязанку убили

Девочка пропала в январе 2021 года. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

К председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину обратилась бабушка пропавшей 15-летней Екатерины Муравьевой. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Девочка пропала в начале января этого года. Она сказала, что пойдет гулять, но после этого пропала.

На следующий день ребенка начали искать. Через несколько суток возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство).

До сих пор о подростке ничего неизвестно, о чем бабушка девочки сообщила Бастрыкину.

И.о. руководителя СУ СК России по Рязанской области в докладе пояснил, что установили лицо, причастное к совершению преступления. Мужчина дал признательные показания, указав, что именно он совершил убийство девочки, после чего расчленил ее тело и спрятал его. Позже от показаний он отказался.

Бастрыкин поручил подчиненным установить все обстоятельства совершенного преступления, всех его возможных соучастников.

К поиску останков девочки также подключатся опытные следователи-криминалисты ГУКа (КЦ) СК России.

«Каждый случай имеет свои причины, и вы должны их установить», — подчеркнул глава ведомства.

Он указал, что необходимо взаимодействовать с другими правоохранительными органами в регионе, чтобы установить причины и условия преступления.