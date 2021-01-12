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Рязанская полиция разыскивает пропавшего подростка
8 января девушка вышла из дома и не вернулась. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

В Рязани пропала 15-летняя Екатерина Андреевна Муравьева. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

8 января девушка вышла из дома и не вернулась, с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 15-17 лет, рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы прямые темно-русые до плеч, лицо овальное, глаза серо-голубые, нос прямой, губы средней толщины.

Особые приметы: крупная родинка на шее слева.

Была одета: желтый короткий пуховик, черные брюки, зимние черные ботинки, бежевая толстовка с капюшоном.

Всех, кто что-то знает о пропавшей, просят сообщать по телефонам: +7 (910) 565-68-62 и +7 (952) 122-87-79.