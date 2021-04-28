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Любимов назвал неправильным предложение повысить цену за проезд в Рязани
«Не нужно пытаться внедрять проекты за счёт жителей. Вы сперва научитесь работать с тем, что есть. Смотрите экономику транспортных предприятий, ищите внутренние резервы. Повышать цены на проезд — мало того, что самый лёгкий путь, он ещё и неправильный!», — обратился губернатор к разработчикам.

Губернатор Николай Любимов отреагировал на предложение повысить цену на проезд в Рязани. Свое мнение глава региона высказал в соцсетях.

Он отметил, что прочитал на РЗН. Инфо статью о концепции комплексного развития общественного транспорта Рязани.

«Не нужно пытаться внедрять проекты за счёт жителей. Вы сперва научитесь работать с тем, что есть. Смотрите экономику транспортных предприятий, ищите внутренние резервы. Повышать цены на проезд — мало того, что самый лёгкий путь, он ещё и неправильный!», — обратился губернатор к разработчикам.

Напомним, в среду, 28 апреля, в мэрии обсудили проблемы городского транспорта. Специалисты государственной корпорации развития «ВЭБ. РФ» представили презентацию «Комплексного развития общественного транспорта», разработанную для Рязани. Они рассказали, что уже успешно провели транспортные реформы в Перми, Новокузнецке и Твери. Часть средств на новые автобусы и троллейбусы они предложили собрать, повысив стоимость проезда до 26 рублей.