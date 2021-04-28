В Рязани предложили повысить плату за проезд

Повысить проезд предложили для решения проблем транспортной системы. Для реализации нужно 3,1 млрд рублей.

В среду, 28 апреля, в администрации города прошло совещание по проблемам городского общественного транспорта. В нем приняли участие депутаты городской думы, общественные деятели, руководители профильных министерств и ведомств, а также представители государственной корпорации развития «ВЭБ. РФ». Возглавил встречу зампред правительства Евгений Беленецкий.

«Транспортная проблема есть и ей надо заниматься. На совещании мы не примем итогового решения, но у нас есть задача вовлечь в это обсуждение как можно большее количество горожан. Наша задача выслушать предложения ВЭБ. РФ и сделать из этого определенные выводы… решить в каком направлении мы будем двигаться для решения существующих в городском общественном транспорте проблем», — сообщил Беленецкий.

Специалисты «ВЭБ.РФ» представили презентацию «Комплексного развития общественного транспорта», разработанную для Рязани. Они рассказали, что уже успешно провели транспортные реформы в таких городах, как Пермь, Новокузнецк и Тверь. По их словам, добиться эффекта удалось, набив шишки, но с приобретением бесценного опыта. Руководитель проектного офиса по развитию общественного транспорта группы ВЭБ Александр Кондрашов отметил, что в Рязани устарел общественный транспорт, дублируется маршрутная сеть и отсутствует единый координационный центр.

«Чтобы решить проблемы города транспортной системой нужно реализовать комплексное развитие — оптимизировать транспортную сеть, ввести электронный билет и единое тарифное меню ИТ-платформы управления системой общественного транспорта, запустить современный безопасный и экологический транспорт, выбрать единого оператора, перейти на брутто-контракты (плата подрядчикам не за перевозку определенного количества пассажиров, а за пройденные километры), обеспечить приоритет движения для общественного транспорта», — предложил специалист.

Финансировать покупку новой техники общественного транспорта предложили за счет контрактов, субсидий и лизинговых программ. По словам руководителя проектного офиса, для реализации проекта нужно 3,1 млрд рублей.

«Большую часть этих средств можно получить, если повысить стоимость проезда. Например, до 26 рублей за поездку», — подчеркнул он. Специалисты назвали время для запуска транспортной реформы — летом 2022 года.