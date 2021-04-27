\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 27
Срд, 28
Чтв, 29
10°
ЦБ USD 74.96 0.19 28/04
ЦБ EUR 90.47 0.02 28/04
Нал. USD 74.55 / 75.40 15:26
Нал. EUR 90.05 / 90.68 11:39
Новости
Публикации
Счет не оплачен, что дальше? Как не допустить отключения электроэнерги...
Наличие электроэнергии в квартире или в доме — повседне...
3 часа назад
378
Что входит в состав наследства? Прокуратура отвечает на вопросы рязанц...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
Вчера 11:59
1 774
Длинные майские праздники. Где планируют отдохнуть рязанцы и как получ...
В пятницу, 23 апреля, Владимир Путин объявил, что дни м...
25 апреля 2021 17:10
3 384
Стратегический просчет. Рязань потратила из бюджета 63 миллиона на дор...
Дирекция благоустройства Рязани приобрела дорожные маши...
23 апреля 17:51
10
9 165
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Бывшему рязанскому мэру продлили домашний арест
Сергею Карабасову продлили домашний арест еще на три месяца по делу об исчезновении детской площадки в Лесопарке.

Бывшему рязанскому мэру Сергею Карабасову продлили домашний арест еще на три месяца по делу об исчезновении детской площадки в Лесопарке. Такое решение в пятницу, 23 апреля, принял Советский райсуд.

Также на три месяца продлили домашний арест другому фигуранту дела — Игорю Ковалеву.

Напомним, Карабасова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. В 2018 году управление энергетики и ЖКХ администрации Рязани и ООО «Уютный двор 62» заключили контракт на строительство спортплощадки. На момент подписания акта работы по установке объекта еще не начались.

По версии следствия, начальник управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игорь Ковалев по указанию Карабасова подписал документы о приемке спортивной площадки, на основании которых гендиректор ООО «Уютный двор 62» Михаил Пузанов получил более 4,9 млн рублей из городского бюджета.

О ситуации стало известно после того, как рязанская журналистка Ирина Чепелева сообщила Путину о том, что площадка исчезла.