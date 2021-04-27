Бывшему рязанскому мэру продлили домашний арест

Сергею Карабасову продлили домашний арест еще на три месяца по делу об исчезновении детской площадки в Лесопарке.

Бывшему рязанскому мэру Сергею Карабасову продлили домашний арест еще на три месяца по делу об исчезновении детской площадки в Лесопарке. Такое решение в пятницу, 23 апреля, принял Советский райсуд.

Также на три месяца продлили домашний арест другому фигуранту дела — Игорю Ковалеву.

Напомним, Карабасова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. В 2018 году управление энергетики и ЖКХ администрации Рязани и ООО «Уютный двор 62» заключили контракт на строительство спортплощадки. На момент подписания акта работы по установке объекта еще не начались.

По версии следствия, начальник управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игорь Ковалев по указанию Карабасова подписал документы о приемке спортивной площадки, на основании которых гендиректор ООО «Уютный двор 62» Михаил Пузанов получил более 4,9 млн рублей из городского бюджета.

О ситуации стало известно после того, как рязанская журналистка Ирина Чепелева сообщила Путину о том, что площадка исчезла.