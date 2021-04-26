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Против родителей выпавшего из окна в Скопине ребенка возбудили уголовное дело
Мальчика оставили без присмотра в комнате, в которой было открыто окно. Ребенок залез на подоконник, телом выдавил москитную сетку и выпал из окна на землю.

Скопинская межрайонная прокуратура провела проверку после падения двухлетнего мальчика из окна. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Днем 11 апреля ребенок был в квартире с родителями, которые употребляли спиртное. Мальчика оставили без присмотра в комнате, в которой было открыто окно. Ребенок залез на подоконник, телом выдавил москитную сетку и выпал из окна на землю.

Мальчика обнаружили играющие во дворе дети, они обратились за помощью. Пострадавшего госпитализировали и оказали ему медпомощь.

В отношении родителей мальчика возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ («Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним»).

Ход расследования находится на личном контроле Скопинского межрайонного прокурора.

Ранее появились фото скопинской квартиры, из окна которой выпал ребенок.