Появились фото скопинской квартиры, из окна которой выпал ребенок

Появились фотографии из квартиры на улице Октябрьской в Скопине, где в воскресенье, 11 апреля, произошло ЧП. Около 16:00 из окна на пятом этаже выпал мальчик в возрасте 1 года 10 месяцев.

Появились фотографии из квартиры на улице Октябрьской в Скопине, где в воскресенье, 11 апреля, произошло ЧП. Около 16:00 из окна на пятом этаже выпал мальчик в возрасте 1 года 10 месяцев.

На кадрах видно, что в квартире бардак — разбросаны вещи и мебель.

Прокуратура организовала проверку. «При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

Напомним, ребенок выжил, он в больнице.