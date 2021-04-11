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В Скопине ребенок выпал из окна
В Скопине ребенок выпал из окна пятого этажа. Ребенок выжил.

В Скопине ребенок выпал из окна пятого этажа. Об этом «МК в Рязани» сообщил собственный источник.

Инцидент произошел в воскресенье, 11 апреля, около 16:00. Мальчик в возрасте 1 года и 10 месяцев находился без присмотра, родители были сильны пьяны. Известно, что семья переехала в Скопин пару дней назад из подмосковной Балашихи.

По словам источника, за ребенком не следили: «По всей квартире разбросаны окурки, бутылки с водкой».

Ребенок выжил, он находится в больнице под присмотром врачей в стабильном удовлетворительном состоянии.