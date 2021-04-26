Любимов прокомментировал отставку главы Касимова

Губернатор рассказал, что приезжал в Касимов на прошлой неделе, где встречался с Авдеевым. Он добавил, что проблемы людей необходимо решать «быстро и максимально эффективно».

Губернатор Николай Любимов прокомментировал отставку главы Касимова Игоря Авдеева. Он опубликовал пост на своей странице «ВКонтакте».

Губернатор рассказал, что приезжал в Касимов на прошлой неделе, где встречался с Авдеевым.

«Понимаю, руководить таким крупным городским округом было непросто. В муниципалитете за последние годы накопилось много серьезных проблем, на которые горожане постоянно обращали внимание в своих жалобах и просьбах к органам власти и ко мне лично», — отметил Любимов.

Он добавил, что проблемы людей необходимо решать «быстро и максимально эффективно».

Губернатор призвал своих коллег слышать людей и делать выводы.