Во время работ в «Наташкином» парке повредили корни многолетних деревьев

Корни деревьев и кустарников частично повредили при подготовке котлована для нового фундамента. Подрядчик отметил, что ситуация является вынужденной, так как «работы производятся в стесненных условиях, которые не позволяют избежать подобных повреждений».