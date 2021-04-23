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Во время работ в «Наташкином» парке повредили корни многолетних деревьев
Корни деревьев и кустарников частично повредили при подготовке котлована для нового фундамента. Подрядчик отметил, что ситуация является вынужденной, так как «работы производятся в стесненных условиях, которые не позволяют избежать подобных повреждений».

При демонтаже старого ограждения в «Наташкином» парке повредили корни многолетних деревьев. Об этом сообщил сайт мэрии.

Корни деревьев и кустарников частично повредили при подготовке котлована для нового фундамента. Подрядчик отметил, что ситуация является вынужденной, так как «работы производятся в стесненных условиях, которые не позволяют избежать подобных повреждений». По мнению экологов частичное повреждение боковых корней не отражается на состоянии здоровых зеленых насаждений, их рост не прекратится.

Подрядчик обрабатывает повреждения садовым варом.

В парке планируют убрать строительный мусор до конца субботы, 24 апреля.

Отмечается, что комиссия ранее решила снести некоторые многолетние деревья из-за их аварийности: большого наклона ствола ясеней, зараженных стволовым вредителем.

«В 2020 году и раньше имели место факты обрушения крупных сухих фрагментов деревьев на тротуары и припаркованные автомобили», — добавили в мэрии.