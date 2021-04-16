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В МЧС попросили рязанцев не снимать пожары, а звонить в службу спасения
Для вызова пожарных и спасателей звонить по телефону — 01, мобильная связь — 101, единый номер вызова экстренных служб — 112.

В МЧС попросили рязанцев не снимать пожары, а звонить в службу спасения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным МЧС, количество выездов на тушение травы увеличивается каждый день в 2-3 раза. За прошедшую неделю тушить траву пожарные выезжали 417 раз.

Основной причиной большинства возгораний является халатность — оставленные без присмотра костры, брошенные спички и окурки.

В ГУ МЧС России по Рязанской области попросили рязанцев не снимать фото и видео возгораний, а звонить в экстренные службы.

«Никакой контент не сравнится с ценностью человеческой жизни и безопасностью окружающей среды», — говорится в сообщении.

Для вызова пожарных и спасателей звонить по телефону — 01, мобильная связь — 101, единый номер вызова экстренных служб — 112.

Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рязанской области +7 (4912) 21-63-04.