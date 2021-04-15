Суд не стал ограничивать скопинскому маньяку общение со СМИ

Мохову увеличили число обязательных посещений отдела полиции для регистрации. Ранее полиция просила ограничить его общение с журналистами, в интернете, а также посещение кафе и баров.

Скопинский районный суд не стал ограничивать Виктору Мохову общение с журналистами и в интернете. Об этом передает ТАСС.

Мохову увеличили число обязательных посещений отдела полиции для регистрации.

Ранее полиция просила ужесточить меры в отношении скопинского маньяка. В частности, просили ограничить его общение с журналистами, в интернете, а также посещение кафе и баров. Иск удовлетворили частично, дополнив явкой в полицию два раза в месяц — всего четыре раза.

Мохов в суд не пришел. В заседании участвовал прокурор, который также поддержал частичное удовлетворение иска полиции.

Напомним, 1 апреля Мохова оштрафовали за несоблюдение административного надзора на 1 200 рублей после участия в фильме Ксении Собчак.